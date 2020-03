NAF etterlyser tiltakspakke for samferdselssektoren

innenriks

– Kollektivselskapa har mista meir enn 800 millionar kroner i månaden, bruktbilsalet bremsar opp og byane mistar inntekter til viktige prosjekt, seier kommunikasjonssjef for NAF, Camilla Ryste.

Ho etterlyser spesielt tre tiltak for samferdselssektoren: auka vedlikehald av vegar, kompensasjonar til kollektivselskap og erstatning av tapte inntekter frå bomringar.

– Dei seks siste åra har vedlikehaldsbudsjettet stått stille, og forfallet på vegane aukar kvart år. No bør regjeringa bruke moglegheita til å halde hjula i gang, seier Ryste.

Ho meiner at i første omgang bør alle fylka få pengar til å starte opp vedlikehaldsprosjekt, som også vil bidra til å halde anleggsbransjen i sving.

Tapte bompengar og utsett kollektivtrafikk

– Når kollektivselskapa rapporterer at dei taper inntekter på over 800 millionar kroner i månaden, fryktar vi at dei må permittere tilsette, og at nokon i verste fall kan gå konkurs, fortel Ryste.

Ifølgje kommunikasjonssjefen kan det setje utviklinga av kollektivtilbodet i fare, og det kan gi store konsekvensar for tida etter koronaviruset, i form av kø, kork og kaos på vegane inn til byane.

– Staten bør kompensere inntektsbortfallet med 200 millionar kroner i veka, så lenge reiserestriksjonane gjeld.

Prosjekt fell bort

Ryste forklarer at mindre trafikk inn til byane kan føre til at planlagde prosjekt fell bort, som resultat av tapte bompengeinntekter.

– Jo meir trafikken blir redusert, desto mindre pengar får byane til å investere i samferdsel. Vi meiner byane bør få 50 millionar kroner i veka for å dekke tapte bominntekter, seier Ryste.

I tillegg ønsker NAF å sjå ei redningspakke til jernbaneselskapa, ei mellombels fjerning av omregistreringsavgifta, ein mellombels vrakpremie ut året på toppen av vrakpanten og ei utvida ordning med statleg støtte for ladarar i parkeringsanlegg og burettslag.

(©NPK)