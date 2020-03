Eldre koronasmitta kvinne døydde på sjukeheim i Drammen

innenriks

Kvinna hadde underliggande sjukdommar, skriv Drammen kommune i ei pressemelding laurdag ettermiddag.

Kommunalsjef Trine Aas opplyser at kvinna var innlagt på isolasjonsavdelinga ved Strømsø sjukeheim, som er tilrettelagt for koronasmitta, i nokre dagar før ho døydde.

Ordførar Monica Myrvold Berg (Ap) er orientert om dødsfallet og uttrykker den djupaste medkjensla si med dei pårørande.

Ho påpeikar at dødsfallet er ei påminning om alvoret i situasjonen vi no står oppe i, og at det er viktig at vi alle gjer det vi kan for å avgrense smittespreiinga.

– Vi har vore førebudde på at det kunne komme dødsfall òg i Drammen som følgje av koronautbrotet. Vi har sett det skje i andre norske byar og i stort omfang i andre land. Men det er like fullt veldig beklageleg når det er nokon med koronasmitte som mistar livet, seier Berg.

(©NPK)