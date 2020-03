Romsdals Budstikke permitterer åtte tilsette

innenriks

– Permisjonane utgjer til saman fire årsverk. Vi har gjennom denne prosessen hatt gode dialogar med fagforeininga Parat Media. Dei tilsette har møtt denne utfordringa på ein konstruktiv måte, seier administrerande direktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke til avisa.

Permisjonane skjer sjølv om mediehuset opplever rekordstor trafikk på dei digitale plattformene sine.

Avisa skriv at mediehuset har lagt ein plan for korleis dei skal handtere inntektsbortfallet. Dei har ei klar målsetjing om at dei tilsette skal tilbake i jobb.

Dotteravisene Åndalsnes Avis og Driva har òg sendt ut varsel om permisjonar til tilsette i marknadsavdelingane.

(©NPK)