Regjeringa hjelper pakkereiseselskap

– I tillegg innfører vi ei ordning der arrangørane kan tilby kundane ein tilgodelapp i staden for å betale tilbake straks. Det er likevel ikkje snakk om at kundane skal miste pengane dei har betalt, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ei pressemelding frå regjeringa.

I dag kan alle som har kjøpt ei pakkereise, få alle pengane sine tilbake innan fjorten dagar dersom dei må avbestille reisa på grunn av ekstraordinære omstende. Når det er så mange avbestillingar som det er no på grunn av koronaepidemien, blir situasjonen krevjande for mange arrangørar. Derfor blir fristen no forlengd. Kor lenge han skal forlengjast, er førebels uklart.

Dersom reisearrangøren likevel går konkurs, blir kunden likevel kompensert av Reisegarantifondet, som no får tilført 100 millionar kroner ekstra av regjeringa.

