Politiet: Meir råkøyring under virusutbrotet

– Etter at folk byrja halde seg heime, er det færre på vegane, og dermed færre hindringar i trafikken. Dei som er villige til å tøye grensene, ser ut til å utnytte den moglegheita, seier UP-distriktsleiar for Vestland og Rogaland, Terje Oksnes i Utrykkingspolitiet (UP) til Bergens Tidende.

Han fortel at patruljane melder om fleire grove brot på fartsgrensene etter koronautbrotet. Mellom anna vart ein mann i 20-åra torsdag teken i 152 km/t på E39 over Stord.

Oksnes meiner dei som råkøyrer no, når landet blir lamma av ein alvorleg epidemi, bør ha endå dårlegare samvit enn elles.

– Meir råkøyring kan føre til at helsevesenet blir unødig belasta med trafikkskadar. Det ønskjer ingen no, seier han.

