Pasientar kan ikkje lenger velje behandling på private sjukehus på rekninga til det offentlege

innenriks

Fram til no har pasientar sjølv kunna velje behandlingsstad i spesialisthelsetenesta.

– Det er god kontakt mellom dei offentlege og dei private sjukehusa. Men vi suspenderer no fritt behandlingsval for nokre av dei enkle inngrepa. Det betyr at pasientane heller ikkje kan søkje om å bli behandla på private institusjonar, seier Bent Høie til Aftenposten.

Offentlege sjukehus har under koronakrisa avlyst timane til mange pasientar. Fleire private institusjonar har teke desse oppgåvene, men det er det dermed no slutt på.

Høie seier helseressursane må sjåast under eitt og brukast likt.

– Det blir feil viss pasientar får ei behandling i det private på det rekninga til det offentlege og andre ikkje, seier Høie.

(©NPK)