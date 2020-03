Ny app skal finne ut kven smitta har vore saman med

innenriks

Dette er ei av fleire ulike teknologiske løysingar som kan støtte smitteoppsporinga av koronavirus, skriv Folkehelseinstituttet i ei pressemelding fredag

Meininga er at appen kan erstatte store delar av det manuelle arbeidet med smittesporing som i dag tek mykje kapasitet. Det kan òg gjere det mogleg å lempe på breie samfunnsmessige restriksjonar på eit tidlegare tidspunkt.

Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet, seier dette vil vere eit utprøvande arbeid.

– Vi tenkjer at i denne situasjonen så kan vi ikkje la vere å prøve, og dette vil vere eitt av fleire ulike utviklingstiltak som kan støtte smitteoppsporinga, seier Knudsen.

– Appen kan vere eit nyttig verktøy for å redde liv, men det er viktig at det er full openheit om kva data som blir samla inn og kva dei blir brukte til, seier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Dagsavisen skriv at Simula, som har utvikla appen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, opplyser at dersom ein brukar blir konstatert smitta med viruset, vil det vere mogleg å spore dei telefonane som har vore i nærkontakt med den smitta dei siste 14 dagane.

Med nærkontakt meiner ein at to telefonar, som begge har appen installert, har vore nærare enn to meter i over 15 minutt.

Det er berre dei som har valt å laste ned appen som får varsel.

(©NPK)