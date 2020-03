Moskusstammen på Dovrefjell tel 212 dyr

innenriks

– Resultata er som forventa, og vi har god oversikt over bestanden, seier seksjonsleiar Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

I 2019 vart det talt 237 dyr. Sidan då har 32 dyr døydd og 12 kalvar vorte fødde. I fjor haust vart det vedteke at 25 dyr skulle fellast innan april i år, melder Miljødirektoratet i ei pressemelding.

– Fredag vart to kyr felte, dei siste av dei 25 som skulle fellast. Fellingane blir gjorde for å redusere bestanden og risikoen for at dyr vandrar ut av kjerneområdet og skaper konflikt med menneske, seier Knutsen.

(©NPK)