Merkur-programmet for distriktsbutikkar blir utvida

Det opplyste barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på pressekonferansen på fredag om nye økonomiske tiltak frå regjeringa. I tillegg vil mange butikkar ha nytte av nye kompensasjonsordningar. Det er først og fremst butikkar som ikkje blir dekte av generelle ordningar som vil bli hjelpte av Merkur-programmet.

Merkur-programmet skal utvikle og styrkje butikkar i Distrikts-Noreg og sørgje for at alle i Distrikts-Noreg har ein daglegvarebutikk i nærområdet med god kvalitet. Mange butikkar slit no mellom anna med fråfall av inntekter frå turistar.

