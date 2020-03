Meling: – Dramatiske tilstandar i Krekar-fengsel

innenriks

– Dette er eit fengsel som er kjent for at det er koronatilfelle der. Det er så dramatiske tilstandar at det har ført til fangeopprør. Det er veldig spesielt at Noreg vel å godta italienske garantiar, utan å sjekke dette nærare, seier Brynjar Meling til NRK.

Fangeopprøret var eitt av mange i italienske fengsel etter at innføringa av strenge smitteverntiltak førte til kraftige reaksjonar frå fangane. Fleire fangar rømde, men vart arresterte på nytt.

Najmuddin Faraj Ahmad, også kjend som mulla Krekar, vart torsdag utlevert til Italia og flogen ned i eit innleigd fly.

Meling har fått stadfesta frå Krekars nye forsvarar i Italia at han sit i Rebibbia-fengselet i Roma.

– Til dette fengselet sende Noreg i dag ein 63 år gammal mann med diabetes og høgt blodtrykk, skreiv Meling på Twitter torsdag.

Italia er blant landa i verda som er hardast ramma av koronaviruset, med fleire stadfesta dødsfall enn Kina.

