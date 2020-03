Kyrkjerådet tillèt ekspressgravferd

innenriks

Dei to mest drastiske endringane er at talen til presten blir gjort om til ei helsing som skal vare i maksimalt to minutt, skriv Dagen. Korte helsingar, blomepålegging, musikk og såkalla valfrie handlingar er òg blant tinga som er fjerna frå liturgien.

Skriftlesinga og talet på salmar er òg innskrenka i den nye gravferdsliturgien.

Bispemøtet i Den norske kyrkja, som har lagt fram forslaget, grunngir det med at koronaepidemien gjer at det kan bli behov for å gjennomføre gravferder på 20 minutt.

