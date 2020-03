Kyrkjeklokkene skal ringe éin gong i veka for håp

innenriks

– Stilla skal brytast som eit teikn på håp. Dette er eit koronaunntak. Vi vil ringe inn helga laurdagar klokka 17, seier konstituert preses Atle Sommerfeldt i Bispemøtet.

Norske kyrkjer har den siste tida gått over til direktesende gudstenester på nett og har òg strøymt konsertar og andre arrangement.

– Kyrkja skal vere til stades for folk. Det er mange som er urolege no, og vi vil vise at kyrkja framleis er her for bønn, samtale og håp for framtida, seier Kyrkjerådets leiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

(©NPK)