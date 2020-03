Krisepakke skuffar fleire på Stortinget

innenriks

– Det er skuffande. Eg blir oppgitt, rett og slett, over at det kom så lite. Eg hadde venta mykje meir når vi ser kva for ein dramatisk situasjon norske bedrifter er i, seier Framstegspartiets nestleiar Sylvi Listhaug om den nye tiltakspakken som vart lagd fram av regjeringa fredag ettermiddag.

– Sjølvsagt er det mange bra ting som ligg der. Men eg er skuffa, stemmer senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum i.

– Eg synest det er veldig skuffande. Det er ein pakke som ikkje står seg opp mot den utfordringa og den krisa som Noreg står i akkurat no. Vi hadde håpa på mykje meir konkret, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Arbeidarparti-nestleiar Hadia Tajik meiner krisepakken ber preg av at regjeringa prøver å kjøpe seg tid.

– Og viss det er noko folk og bedrifter som er ramma av denne krisa, ikkje har, så er det nettopp tid, seier Tajik til NTB.

– Er du skuffa?

– Det er vanskeleg å forstå kvifor dei legg fram ein proposisjon som inneheld så få avklaringar, seier Tajik.

(©NPK)