Koronakrisa kan gi restskatt neste år

innenriks

I desse dagane kjem skattemeldinga for 2019, men det er òg viktig å vere klar over skatten du betaler no i 2020.

– Er du ein av dei som blir ramma av inntektstap på grunn av koronaviruset gjennom permisjon eller oppseiing, bør du snarast vurdere å endre grunnlaget i skattekortet ditt, seier skattedirektør Hans Christian Holte.

Lågare bankrenter på bustadlån gir òg lågare frådrag på skatteoppgjeret. Då risikerer ein restskatt. Skattedirektøren tilrår derfor at ein gjer ei ny utrekning av skattetrekket.

(©NPK)