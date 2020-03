innenriks

– Det handlar om framtida til lokalsamfunn over heile landet, seier styreleiar Bjørn Arild Gram i KS.

KS har anslått at kommunane taper rundt 20 milliardar kroner på grunn av dei omfattande tiltaka for å hindre smittespreiing. Då er det føresett at økonomien er i unntakstilstand i vel to månader, før det blir ei gradvis forbetring, men tala er veldig usikre.

– Stortingets tidlegare vedtak om å kompensere «urimeleg» inntektstap er for svakt og uforpliktande, meiner Gram.

