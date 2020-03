Follobanen og andre jernbaneprosjekt prega av utsetjing og kostnadssprekkar

innenriks

– Vi gjennomfører ei jernbanereform som gir eit betre togtilbod for pengane. Samtidig opplever vi kostnadssprekkar i fleire utbyggingsprosjekt. Koronaepidemien skaper òg uvisse om framdrift i jernbaneinvesteringane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Dette gjer det krevjande å halde utbyggingsframdrifta som det har vore lagt opp til, slår Hareide fast.

Åtte milliardar dyrare

Banenor varslar at Follobanen, som skal gå mellom Oslo og Ski, blir ytterlegare fem milliardar kroner dyrare enn ein hadde gått ut frå. For eitt år sidan vart ferdigstillinga av prosjektet utsett frå 2021 til 2022, og no har Bane Nor varsla at trafikkopninga kan bli utsett endå meir.

Follobanen er ein del av intercity-utbygginga og vil gi elleve minutts reisetid mellom Oslo og Ski – ei halvering av reisetida.

I tillegg blir utbygginga varsla av Østfoldbanen, Sandbukta–Moss–Såstad, å koste tre milliardar meir enn planlagt. Hovudårsaka er ein anstrengd leverandørmarknad.

– Regjeringa vil kome tilbake til korleis vi skal løyse utfordringa med høgare kostnader i jernbanesektoren, lovar Hareide.

– Ein hån

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, meiner utsetjingane er ikkje er haldbare, og endå eit bevis på at jernbanen er grovt nedprioritert.

– Dette er ein hån mot dei som bur i dei områda det gjeld, og har venta lenge på desse toglinjene, seier han, og legg til at SV krev friske pengar for å ta att etterslepet.

– Regjeringa må no sjå på utbyggingsklare jernbaneprosjekt i samanheng med koronakrisa. Nettopp no er det vi treng kontinuitet i ein hardt ramma entreprenørbransje med mange tilsette, seier Nævra.

(©NPK)