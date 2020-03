Fem nye koronadødsfall meldt i Noreg fredag

innenriks

Ein pasient som var innlagt med sjukdommen covid-19, døydde på Oslo universitetssjukehus.

Det er det femte koronadødsfallet som blir kjent fredag. Totalt 19 personar som har fått påvist koronaviruset, har no døydd i Noreg.

To nye personar er døde på sjukeheim i Oslo med koronavirus, skriv Aftenposten. Ein bebuar ved Økernhjemmet i Oslo, som døydde førre helg, testa positivt for koronaviruset. Ein bebuar på Oppsalhjemmet, som tidlegare hadde testa positivt for viruset, døydde òg fredag. Begge to døde på institusjonane der dei budde

Tidlegare på dagen melde Moss kommune at ein koronasmitta kvinne som var busett på Orkerød sjukeheim i Moss, døydde torsdag, same dagen som ho fekk påvist smitte.

Ein person frå Asker døydde ifølgje nettsidene til kommunen på Drammen sjukehus torsdag. Ifølgje Drammens Tidende var dette ei kvinne i 70-åra.

