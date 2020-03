Budsjettunderskotet aukar med over 135 milliardar kroner

innenriks

Det oljekorrigerte budsjettunderskotet blir anslått å auke med 135,8 milliardar kroner i 2020, ifølgje proposisjonen regjeringa la fram fredag.

Tiltaka som regjeringa så langt har sett i verk, motverkar inntektsbortfall hos bedrifter og privatpersonar til ein verdi av 310 milliardar kroner, opplyser Finansdepartementet.

I tillegg kjem tiltaka regjeringa la fram fredag morgon som vil utgjere mellom 10 og 20 milliardar kroner kvar månad, opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H). Dette er ei kompensasjonsordning for bedrifter som er ramma av koronakrisa.

– Tiltaka skal vere målretta, effektive og mellombelse, understrekar Sanner.

– Umogleg å seie

Han kan likevel ikkje svare på kor mykje oljepengar regjeringa må bruke.

– Kor mykje det vil vere snakk om, er det ikkje mogleg å seie i dag, fordi anslaga kan forandre seg frå veke til veke og nesten frå dag til dag, seier Sanner.

Han meiner det er rett å bruke dei økonomiske musklane staten har for å sikre arbeidsplassar og næringslivet, slik at det òg blir arbeidsplassar å gå til i framtida.

Han påpeikar at bruttonasjonalprodukt er venta å falle med 2 prosent i år som følgje av krisa.

– Jo færre pengar vi bruker no, jo fleire må vi bruke framover. Det er det viktige perspektivet. Viss du skal sjå på kor mykje oljepengar som faktisk vart brukte i denne krisa, kan du ikkje berre sjå på tiltak no, du må sjå på kva den pengebruken tyder for vekstevna vår framover, meiner statsminister Erna Solberg (H).

Lånegarantiar på plass

Sanner opplyste elles at bankane no har utbetalt dei første låna som er gitt med lånegarantien frå regjeringa, som vart foreslått for ei veke sidan. Desse blir brukte til å gi lån til små og mellomstore bedrifter.

– No jobbar vi for å utvide den ordninga, så ho kan gjelde større bedrifter, seier Sanner.

