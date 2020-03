innenriks

Det er ei nedjustering på eitt prosentpoeng samanlikna med anslaget for ei veke sidan og reflekterer både den internasjonale utviklinga og at departementet no ser det som meir sannsynleg at verknadene av virusutbrotet og smitteverntiltaka vil påverke negativt både norsk og internasjonal økonomi i lang tid framover.

– Sjølv om anslaga er svært usikre, er det ingen tvil om at norsk økonomi er hardt ramma, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

