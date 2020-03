Ap meiner den nye krisepakken ikkje er klar nok

innenriks

Ho etterlyser fleire avklaringar i tiltakspakken som regjeringa la fram fredag, og meiner verken folk, bedrifter eller kommunane får betre føreseielegheit og tryggleik med forslaget.

– Viss det er noko personar og bedrifter som er ramma av denne krisa ikkje har, så er det tid. Dei skyv på avklaringar for dei små og mellomstore bedriftene. Dei skyv på avklaringar til kommunane som skal tilby vanlege folk velferd i denne ekstremt krevjande situasjonen, seier Tajik.

– Det er vanskeleg å forstå kvifor dei legg fram ein proposisjon som inneheld så få avklaringar, legg ho til.

Ho seier at Arbeidarpartiet vil jobbe for å gi denne krisepakken ein meir sosial profil og sikre vanlege arbeidsfolk ei inntekt dei kan leve av. Ho lovar òg «kraftigare lut» for bedrifter og bransjar som er ramma av krisa.

Ho meiner òg at kommunar og fylke bør få meir føreseieleg økonomi, slik at dei kan skaffe varer og tenester.

– Det går an å halde fram med å kjøpe inn PC-ar til skulen eller møblar til omsorgsbustader som treng det, påpeikar ho.

