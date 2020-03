Abid Raja vil vente med koronastøtte til media – opposisjonen rasar

innenriks

– Det verkar som at regjeringa ikkje forstår kva situasjon media no er i. Det å vise til dei tiltaka som gjeld for andre verksemder, verkar heilt misforstått, seier mediepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Trond Giske, til Medier24.

Fråsegna kjem etter at kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i ei pressemelding fredag seier at han ikkje vil komme med nokon eigne tiltak til media no.

Ei rekke medium har, til liks med mange andre bedrifter, dei siste vekene måtta permittere tilsette på grunn av kollaps i annonsesalet og inntektssvikt som følgje av koronaepidemien.

– Må vi sjå korleis tiltaka verkar

I pressemeldinga understrekar Raja at regjeringa ser dei store utfordringane for mediebransjen, og at mediemangfaldet potensielt er i ein kritisk situasjon.

– Samtidig vil media òg kunne nytte seg av dei generelle ordningane og tiltaka vi har lagt fram. Regjeringa og eg vil fortløpande følgje situasjonen for media, jobbe vidare med ordningar og bidra til at den viktige samfunnsmessige rolla til media blir halden oppe, seier Raja i meldinga og held fram:

– No må vi sjå korleis alle desse tiltaka verkar, før vi tek stilling til behovet for ytterlegare tiltak. Eg har tett kontakt med bransjen og kjem til å følgje utviklinga nøye, seier kultur- og likestillingsministeren.

Forventa eigne krisetiltak

Giske peikar på at der andre må stengje dørene etter pålegg frå styresmaktene eller fordi dei rett og slett ikkje har kundar, står mediebransjen i ein annan situasjon, og at mange aviser stadig rapporterer om nye lesarrekordar og nye abonnentar.

– Medan andre bedrifter permitterer sine tilsette, så kan ikkje media no permittere og stanse verksemda. Vi er avhengig av ein velfungerande mediesektor gjennom denne krisa, seier han.

Freddy André Øvstegård, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, seier til Journalisten at tiltak retta mot media vil vere viktig for SV når krisepakkane til regjeringa skal forhandlast i Stortinget.

– Eg hadde forventa at regjeringa hadde komme med eigne krisetiltak for media. Vi har i denne krisetida sett kor viktig redaktørstyrte medium er, seier han.

Ber om kompensasjonsordning

Ei rekke medieorganisasjonar sende torsdag eit brev til dei parlamentariske leiarane på Stortinget og til Stortingets kulturkomité der dei kom med forslag til hastetiltak til mediebransjen.

Her ber dei mellom anna om ei kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på inntil 600 millionar kroner, ekstra mediestøtte på inntil 200 millionar kroner og at staten kjøper annonsar for inntil 200 millionar kroner.

(©NPK)