Store koronatap for Oljefondet

Det kom fram på ein pressekonferanse hos Noregs Bank torsdag formiddag. Ved marknadsslutt onsdag kveld hadde fondet ein verdi på 10.127 milliardar kroner.

– Det har vore eit betydeleg fall i aksjemarknadene i verda dei siste vekene. Når verdien av fondet er høgare enn ved årsslutt, er det fordi krona har svekt seg i like stor grad som aksjemarknadene har gått ned, seier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Horisont på 30 år og meir

Han roar nordmenn som eventuelt måtte vere uroa for å få «pengebingen» redusert.

– Vi må vere førebudde på korreksjonar av denne typen. No har vi hatt ein korreksjon i år som ikkje er større enn det vi var opp i fjor. Dette er godt innanfor det vi må vere førebudde på, og vi har lagt ein strategi som er langsiktig, der vi ser for oss ein horisont på 30 år og meir. Så dette er innanfor forventningane og noko vi har vore førebudde på i ei god stund, seier Slyngstad på spørsmål frå NTB.

Så langt i år har fondet hatt ei negativ avkasting på 1.330 milliardar kroner. Slyngstad minte likevel om at dette er mindre enn den positive avkastinga i fjor, som var på rundt 1.692 milliardar kroner.

Spesielle tider i samfunnet

– Det er spesielle tider i samfunnet, spesielle tider i økonomien og i finansmarknadene i verda, seier Slyngstad.

For renteinvesteringar og investeringar i unotert eigedom er verdiane omtrent uendra så langt i år.

Sidan verdien av aksjane har falle såpass kraftig, utgjer aksjedelen av fondet no 65 prosent, medan han i utgangspunktet skal liggje på 70 prosent. Det tyder at Oljefondet etter planen skal ut i marknaden og kjøpe aksjar for å auke delen.

– Triggeren er ved 68 prosent. Det tyder at vi vil byrje å kjøpe aksjar. Om vi allereie har starta, kan eg ikkje kommentere, seier Slyngstad.