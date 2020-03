Stengde restaurantar pregar norsk sjømateksport

innenriks

For fersk heil laks var nedgangen på 8 prosent, medan eksporten av fersk filet av laks auka med 28 prosent. For frosen filet var auken på 17 prosent.

Ei svekt norsk krone bidreg til å dempe noko av verknaden knytt til lågare etterspurnad.

Trass i sterk nedgang i salet av laks til restaurantsegmentet i Asia, var eksporten av fersk heil laks førre veke nesten på same nivå som same veke i fjor.

Til USA, der transportkapasiteten for fersk laks frå Europa vart kraftig redusert i veke 12, fall eksporten av fersk heil laks med 89 prosent, medan eksporten av fersk filet vart halden oppe på same nivå som i fjor.

Eksport av fersk torsk og fersk heil skrei har gått ned med høvesvis 29 og 15 prosent i veke 12 samanlikna med same veke i fjor.

Fish & Chips på veg ned

Koronaviruset har ført til større tryggleik knytt til utviklinga i kjøpekraft i fleire marknader.

– Det er uvisst kva konsekvensar dette vil få, men det vil truleg òg påverke etterspurnaden etter norsk sjømat, seier sjømatanalytikar Paul Aandahl i Noregs sjømatråd.

Mellom anna er fish & chips-bransjen i Storbritannia på veg til å stengje. Fiskeriutsendinga Sjømatrådet har til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, seier at det skjer etter at nye strenge tiltak vart innførte måndag denne veka.

– Også importørar og distributørar inn til denne bransjen stengjer no på grunn av manglande kundegrunnlag. Dette vil få konsekvensar for eksporten til fish & chips-marknaden. Restaurantmarknaden er no òg heilt stengd, noko som får konsekvensar for norsk laks og norsk fersk kvitfisk, seier Asmyhr.

Rulleband-sushi

Frå Japan får Sjømatrådet rapportar om at ein kan få kjøpt luksusvarer på tilbod, som til dømes kobe-kjøt som normalt ville vore selt til restaurantmarknaden.

– Fleire aktørar prøver å tilpasse seg situasjonen på best mogleg måte. Ei av dei største kjedene med «rulleband-sushi» har slutta å selje sushi på rulleband og har introdusert panel som må brukast ved bestilling, seier Gunvar Lenhard Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending til Japan og Sør-Korea.

