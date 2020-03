Rapport: Eksportnæringa kan miste 55.000 jobbar

innenriks

Det hevdar ein fersk rapport frå Menon analyse, utført for Eksportkreditt. Han tek for seg følgjene av koronapandemien for reiseliv, sjømat, prosessindustri, maritim næring og offshore leverandørindustri.

Til saman utgjer desse næringane 70 prosent av norsk eksport, skriv Dagens Næringsliv.

– At vi kan risikere å få 55.000 til utan jobb frå eksportnæringa, illustrerer korleis krisa eskalerer frå dag til dag. Vi går frå shut down til melt down, og eg trur ingen heilt klarer å sjå for seg kva konsekvensar det medfører, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisa.

Ifølgje rapporten kjem reiselivsnæringa til å merke det mest i år, men det er òg bransjen som kjem seg raskast til hektene igjen.

Prosessindustri og sjømat er godt rusta til å tole krisa, medan det ser mørkare ut for offshore leverandørindustrien og delar av maritim næring, der mellom anna mange verft akkurat har komme seg etter oljekrisa.

«Uten andre tiltak vil vi derfor om kort tid risikere et betydelig antall konkurser i maritim næring og offshore leverandørindustri», står det i rapporten.

Dersom norske verft går konkurs, blir det vanskeleg å erstatte dei, påpeikar Menon-rapporten. NHO meiner det vil gi varige, negative effektar for Noreg.

