Prøver å omgå hytteforbodet ved å ta inn på hotell

No pålegg kommuneoverlegen Scandic Hafjell å stengje, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er eit stort hotell med over 100 rom. Viss det blir fylt opp i påsken, vil det bli svært vanskeleg å følgje alle reglar, som til dømes å halde to meters avstand, seier kommuneoverlege Anders Braband i Øyer til NRK.

Mange har prøvd kreative løysingar for å omgå forbodet mot å overnatte på fritidsbustader. Mellom anna har det vore forsøk på å endre bustadadresse til hytta.

Brabrand fortel at pålegget om stenging i utgangspunktet vil vare til 13. april, som er like lenge som hytteforbodet gjeld per i dag.

– Dette er ikkje hotellet sitt skuld. Dei har ikkje gjort noko gale, seier Brabrand.

