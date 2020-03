Oslo tingrett kan avgjere lagnaden for Y-blokka

innenriks

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen som har stemna staten, i håp om å hindre at bygget i regjeringskvartalet blir rive.

Saka kjem ikkje opp før etter sommaren, derfor har dei to organisasjonane bede Oslo tingrett om ei mellombels åtgjerd for å hindre at bygget er borte før domstolen har avgjort spørsmålet. Partane møtest i retten torsdag og fredag denne veka og ei avgjerd er venta før påske, ifølgje NAL.

På grunn av smitteverntiltaka fekk verken publikum eller presse lov til å vere til stades i retten. Tingretten strøymde i staden rettsmøtet på YouTube.

