innenriks

– Dette er krevjande tider for alle og ein tung dag for oss. Vi håpa i det lengste at vi kunne arrangere Nordiske mediedagar i mai, men slik utviklinga har vore den siste tida, vart det berre meir og meir openbert kva veg det bar, seier festivalsjef Guri Heftye til Medier24.

Konferansen skulle etter planen haldast 6. til 8. mai i Bergen. Han samlar årleg rundt 2.000 deltakarar frå mediebransjen.

