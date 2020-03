Mediebransjen ber om krisehjelp

innenriks

Media ber om ekstra mediestøtte på 200 millionar kroner og ei kompensasjonsordning på inntil 600 millionar kroner for dokumentert bortfall av annonseinntekter, spesielt tiltenkt lokale medium.

Vidare foreslår dei at staten kjøper annonseplass i norske redaktørstyrte medium for inntil 200 millionar kroner og mellombels fritak for arbeidsgivaravgift for dei neste fire månadene, verd inntil 300 millionar kroner.

– Ein plutseleg og brutal nedgang i annonseinntektene gjer situasjonen kritisk for alle kommersielle medium med ein stor del inntekter frå denne marknaden, står det i brevet til alle stortingspolitikarane i landet.

Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser og Norsk Lokalradioforbund har alle signert kravet.

Medieorganisasjonane viser vidare til at dei fleste medium anten har byrja å permittere tilsette eller vurderer det. Dei meiner at permisjonar vil gi store negative konsekvensar for moglegheita til publikum til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk og særlege lokale nyheiter.

