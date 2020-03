innenriks

– Eg håper no at dei bedriftene som kan, gjer det dei kan for å hjelpe tilsette som blir nøydde til å stå i kø hos Nav. Vi veit jo at pågangen hos Nav er stor. Det blir jobba på spreng, men det kan ta noko tid før dei greier å utbetale pengar, seier Mæland.

– Derfor håper eg at bedrifter kan vere fleksible og forskotere lønn til dei som blir permitterte, frå dag 3–20 i permisjonsperioden, seier ho.

Bedriftene vil få desse pengane refundert frå Nav i ettertid, forsikrar Mæland.

(©NPK)