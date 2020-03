Koronakrisa: Sanner klar med nye strakstiltak

innenriks

I den første akuttfasen handla det om å betre likviditeten i bedriftene og dempe konsekvensane av inntektsbortfall for hushald.

– No er vi i fase to, der vi jobbar med tiltak som er retta spesielt mot dei bedriftene som har fått inntektsbortfall som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ytterlegare momskutt, kompensasjon til bedrifter med yrkesforbod og meir pengar til Innovasjon Noreg, Enova og det offentlege verkemiddelapparatet er blant grepa regjeringa truleg tek, etter det NTB forstår.

Vil få kompensasjon

Opposisjonen på Stortinget og NHO, LO og Virke har vore i dialog med regjeringa om korleis ei kompensasjonsordning for bedriftene bør sjå ut.

– Mange bedrifter opplever akutt inntektssvikt, og her er det mange som har leigekostnader og andre faste utgifter som spring, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

Tiltak vil bli retta mot bransjar som i praksis fekk yrkesforbod då regjeringa innførte dei svære strenge tiltaka sine 12. mars. Det dreier seg mellom anna om frisørar, fysio- og manuellterapeutar, hudpleiarar og optikarar.

Sanner har òg varsla grep for oppstartsbedrifter, vekstbedrifter og gründerbedrifter.

På moms kan regjeringa anten gi momskuttet frå 12 til 8 prosent tilbakeverkande kraft til 1. januar, slik Stortinget har vedteke, eller sørgje for lågare momssats framover i tid.

«På kanten av stupet»

Hotell, skianlegg, restaurantar og barar knytte til reiselivsnæringa slit tungt. Dei mest utbyterike vekene i år går tapt, sidan nordmenn må halde seg i heimkommunen i påskeferien.

Hemsedal-ordførar Pål Rørby (Sp) meiner det trengst hjelp raskt, og då ikkje berre i form av lån, som han meiner vil utsetje problema.

– Vi er på kanten av stupet, seier Rørby.

Aps Åsunn Lyngedal viser til at norske reisebyrå og reisearrangørar består av 900 store og små bedrifter som sysselset 4.000 menneske.

– No treng dei hjelp frå staten for å kunne refundere alle kjøpte reiser, slik at vi reddar mange arbeidsplassar som elles vil gå tapt, seier ho til NTB.

Politisk kamp

Arbeidarpartiet viser til Danmark, der bedrifter med yrkesforbod blir kompenserte gradert etter storleiken på omsetningsfallet bedrifta får.

– Ap meiner at dette òg må gjerast i Noreg, og det må gjerast kjapt, seier partileiar Jonas Gahr Støre.

LO og NHO peikar likevel på at tiltak må tilpassast norske forhold.

Frp meiner bedrifter med yrkesforbod bør få opp mot 100 prosent av dei faste utgiftene sine dekt. Partiet ber regjeringa arbeide for vidare utsetjing, fritak og reduksjonar av skattar og avgifter for alle bransjar.

SV viser til at kommunane taper skatteinntekter og har store ekstrakostnader knytt til virusutbrotet.

– Regjeringa må kome med overføringar i milliardklassen til kommunar og fylke, seier SVs Karin Andersen.

Inga løysing for sjølvstendige

Frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande har førebels ikkje fått noka løysing som gjer at dei kan få utbetalt pengar. Mange av dei mista i praksis inntekta for snart to veker sidan.

Studentane er allereie lova ei løysing via Lånekassen. Fleire detaljar rundt ordninga blir presenterte allereie torsdag, etter det NTB forstår.

Mediebedriftenes Landsforbund har bede om ein krisepakke på 1 milliard på grunn av bortfall av annonseinntekter.

Etter at Sanner har presentert tiltaka fredag, skal Stortingets finanskomité i helga forhandle om pakken. Han skal etter planen vedtakast i Stortinget tysdag.

