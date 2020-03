Hugs å stilla klokka natt til søndag

innenriks

– Når me stiller klokka fram, blir natta ein time kortare. Me kan heldigvis gleda oss over lysare kveldar framover, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Det er ho som kan kalla seg tidsminister, sidan departementet hennar har ansvar for Justervesenet.

EU-kommisjonen la i 2018 fram forslag om å avvikla ordninga med å stilla klokka fram og tilbake, men førebels har det ikkje skjedd.

– Eg veit at det er mange som meiner mykje om å stilla klokka. Skulle forslaget bli vedteke i EU, blir det opp til kvart EU-land å bestemma om dei ønskjer å bruka sommartid eller vintertid som normaltida si. Då må òg Noreg ta stilling til kva me ønskjer å gjera, seier næringsministeren.

