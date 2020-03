Helsedirektoratet meiner situasjonen i Noreg kunne ha vore lik Italia

innenriks

Til NRK seier Nakstad at dei strenge tiltaka som vart innførte for to veker sidan, har verka, sidan det i Noreg ikkje har vore noka eksplosjonsarta utvikling i talet på smitta, men at det aukar jamt.

– Eg trur nok vi kan vere ærlege og seie at hadde vi ikkje gjort det, så hadde vi vore nærare ein situasjon som i Italia no. Så kan ein seie at vi hadde nokre tiltak òg før dette vart vedteke. Vi ser ein verknad av også desse tiltaka før dei aller strengaste kom, seier Nakstad, som er fungerande assisterande helsedirektør.

