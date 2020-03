Held fram henting av nordmenn i utlandet

innenriks

Samarbeidet med flyselskapa SAS, Norwegian og Widerøe har ført til at mange nordmenn har kunna returnere frå fleire destinasjonar i Spania, Tyrkia, Marokko og Kypros den siste veka.

– Det blir arbeidd for å setje opp fleire flygingar for å få nordmenn heim. Tidsrommet for denne ordninga blir no forlengt frå 31. mars til 1. mai. Det vil likevel vere avhengig av at luftrom er opne og flyplassar er opne, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Fordi vindauget for reiser i verda i stadig større grad no blir lukka, blir moglegheita vår til å hjelpe nordmenn på reise med å komme heim, også stadig meir avgrensa, legg ho til.

