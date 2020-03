Handspritleveranse til Noreg stansa i Polen

innenriks

– Vi skulle køyrt to fulle trailerar i veka, med rundt 20.000 literflasker i kvar bil, seier Arne Haukeland til NRK.

Han eig halvparten av selskapet Norenco Polska, som har fabrikk i Lublin søraust i Polen. Selskapet har selt desinfeksjonsmiddel til Noreg, Polen og Sverige i ei årrekke.

Utanriksdepartementet er i dialog med polske styresmakter for å avklare situasjonen, opplyser pressetalsperson Siri R. Svendsen til NRK.

Polen vedtok i byrjinga av mars ei ny lov i samband med koronautbrotet. Der blir det opna for «særlege tiltak» for å førebygge og kjempe mot smitte.

Norenco fekk dermed i førre veke eit brev frå fylkesmannen i Lublin om at desinfeksjonsmidla skulle seljast til den polske staten til ein fastsett pris.

Den polske ambassaden i Oslo svarer i ein e-post at EU-retten generelt opnar for eksportrestriksjonar i saker som er knytte til folkehelse og viser til koronapandemien.

Haukeland seier han har forståing for at Polen treng desinfeksjonsmiddel for innbyggarane sine, men at det no er Noregs tur.

– Vi har levert 120.000 liter til den polske marknaden, for apotek og sjukehus, og synst det er rettferdig at det er Noregs tur til å få varer, seier Haukeland i Noreg.

Den polske avdelinga, Norenco Polska, skriv i eit innlegg på Facebook at selskapet spurde regjeringa om å få sende varene til Noreg, men fekk nei.

– Norenco i Noreg forstår ikkje situasjon i Polen og gir uriktig informasjon. Ingen varer vart haldne igjen eller konfiskert av den polske regjeringa, heiter det i fråsegna.

