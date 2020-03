innenriks

Helsedirektoratet har lagt ut råd til dei som er i risikogruppene og til pårørande. Dei oppmodar mellom anna til å kutte ned på dei fysiske besøka og heller ringe.

– Du må ikkje besøkje nokon i risikogruppa om du er forkjølt, har feber eller er tungpusta, seier Høie.

Han peikar på at mange personar i risikogruppa trur det vil gå bra, men strekar under at det viktig å vere forsiktig.

– Vi oppmodar ikkje til total isolasjon, men gir tydelege råd om korleis dei kan ferdast i samfunnet på måtar som gir liten risiko.

(©NPK)