Forsvararen etter Krekar-utlevering: Ein skammeleg dag

innenriks

– Dette er ein skammeleg dag for alle dei som ikkje har hindra utlevering av ein openbert uskuldig mann, seier advokaten til Mulla Krekar, Brynjar Meling, til VG.

Han seier Krekar vart henta i fengselet torsdag morgon, og at det ikkje vart gitt høve til å seie farvel til familien.

Statsråd Mæland informerte om utleveringa på ein pressekonferanse torsdag. Der opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at dei har fått forsikringar frå italienske styresmakter om at Krekar vil bli godt og forsvarleg teken vare på i samband med koronasituasjonen.

– Får hjelpa han har krav på

– Han skal få den hjelpa han skal ha og som han har krav på, sa Mæland på pressekonferansen på spørsmål om å sende Krekar til Italia, som er hardt ramma av koronaviruset.

På spørsmål om påstanden frå Meling om at dette er ein skammeleg dag, mellom anna for regjeringa, svarer Mæland: – Det er Melings vurdering, ho får stå for rekninga hans. Eg er sjølvsagt usamd.

63-årige Najumuddin Faraj Ahmad, kjend som mulla Krekar, vart 12. februar vedteken utlevert til Italia, der han i fjor vart dømd til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Dommen er anka.

– Ikkje gitt forsikringar

Kva som skjer etter rettssaka i Italia, vil ikkje Mæland spekulere på.

– Krekar har vore utvist frå Noreg i mange år, det er ikkje gitt nokon forsikringar til Krekar, så kva som skjer då, kan eg ikkje spekulere på.

Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991. I 2003 vart han varig utvist frå Noreg av omsyn til tryggleiken i riket.