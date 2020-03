innenriks

– Sirkusfolk har aldri vore redd for å ta i eit tak, derfor bidreg vi på vår måte, og ryddar veg for hyggelegare tider og dugnad neste år, seier sirkusdirektør Are Arnardo i ei pressemelding.

No set sirkuset – som har vore på vegen sidan 1949 – si lit til den varsla kulturkompensasjonen frå regjeringa for å kunne gjennomføre sesongen 2021.

– Eit heilt år utan inntekter er ikkje noko sparegrisen dansar av begeistring over, seier Arnardo.

