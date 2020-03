innenriks

For ei dryg veke sidan var nærare 10.000 Ving-gjester henta heim med over 60 sjarterfly frå ulike destinasjonar over heile verda – dei aller fleste frå Kanariøyane.

Onsdag landa dei siste nordiske Ving-turistane på Arlanda.

Administrerande direktør Christian Fr. Grønli seier prosessen med heimtransport for så mange gjester til same tid har vore unik og med utfordringar i eit omfang dei aldri har vore med på tidlegare.

