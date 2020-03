Virusfrykt stansar Tinestafetten

innenriks

Over 100.000 barn over heile landet skulle etter planen ha sprunge Tinestafetten 12. mai, men koronaviruset set no ein stoppar for arrangementet.

Onsdag opplyser arrangørane at Tinestafetten 2020 blir avlyst.

Sponsorsjef i Tine, Ann-Kristin Syversen, fortel at avgjerda sat langt inne, men at det er det rette.

– Det er mykje som er uvisst i denne situasjonen, samtidig veit vi at ting vil gå tilbake til normalt etter kvart. Då vil eldsjeler i heile Idretts-Noreg stå klare til å bidra til at over 110.000 barn får sprunge Tinestafetten igjen i 2021.

(©NPK)