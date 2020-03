Vindkraftbransjen vil ha unntak frå koronareglane

innenriks

Utbygginga av 47 turbinar på Guleslettene i Kinn og Bremanger er eitt av anlegga som er stengde ned på grunn av koronaepidemien, skriv Bergens Tidende.

Det danske selskapet Vestas Wind Systems har om lag 200 turbinar fordelte på ti vindkraftverk under utbygging i Noreg. Selskapet vil ha unntak frå reglane om at utanlandske arbeidarar må sitje 14 dagar i karantene etter at dei kjem til Noreg.

Bransjeorganisasjonen Norwea har i eit brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet bede om at vindkraftprosjekt blir rekna som er samfunnskritisk verksemd, på linje med kraftforsyning og forsyningssikkerheit.

– Vi har diskutert situasjonen med departementet og opplever at dei lyttar og tek situasjonen for energisektoren på alvor, seier direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norwea til avisa.

