Telia: Meir mobilbruk i den nye kvardagen

– Ein velfungerande infrastruktur er alfa og omega i denne spesielle situasjonen vi no er i, og vi er glade for at kundane våre, både på individnivå og bedrifts- og samfunnsnivå, erfarer at nettet fungerer slik det skal og at det dekkjer behovet deira, seier Stein-Erik Vellan, administrerande direktør i Telia Norge, i ei pressemelding.

Selskapet registrerer ein auke i kor lenge folk snakkar med kvarandre i tida etter at koronaviruset vart ein del av den norske kvardagen.

Etter 10. mars har det vore nesten ei dobling av samtaletida på kvardagar, og opp mot 40 prosents auke i samtaletid laurdag og søndag, samanlikna med tidlegare helgar før koronasituasjonen.

– Vi har tidlegare sett at kundane bruker telefonen meir til å surfe med enn til å prate med, men no ser vi verkeleg eit oppsving i ringjeminutt. Vi ringjer omtrent like mange gonger som før, men når vi ringjer, snakkar vi lenger, seier Vellan.

Samtidig ser Telia ein svært kraftig auke i bruk av applikasjonar som Microsoft Teams, Skype, Webex og andre liknande løysingar blant kundane.

