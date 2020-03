Solberg med tydeleg bodskap til kommunar om lokal karantene

innenriks

Kommunane Sunnfjord, Tromsø, Hemsedal og Bærum deltok i videomøtet med statsministeren og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) onsdag.

Først ut var Hemsedal. Ordførar Pål Rørby (Sp) trekkjer fram at reiselivet i kommunen er hardt ramma, og at arbeidsløysa i kommunen no er heile 28 prosent.

– Me er på kanten av stupet, seier han.

Ordføraren meiner det trengst hjelp raskt – og då ikkje berre i form av lån, som han meiner vil bli å utsetja problema. Han etterlyser òg meir handlekraftig lokalt nærvær frå politi.

Karantene-diskusjon

I samtalen med Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) vart lokale karantenar eit tema. Kommunen har innført 14 dagars karantene for folk som kjem dit frå sør for Dovre.

– Det er større smitte per innbyggjar i Oslo enn i Tromsø, argumenterte ordføraren.

Statsminister Solberg sa at ho har forståing for lokale tiltak for å avgrense smitten, men at ho òg har nokre bekymringar.

– Me er nøydde til å sørgje for at Bedrifts-Noreg kan fungere etterpå. Det tyder at me må ha nokre typar mobilitet, sa Solberg.

Jobbar med rettleiar

Regjeringa jobbar no med ein rettleiar for nettopp dette temaet, eit arbeid som blir leidd av Bent Høie.

Me må finne reglar som gjer at me kan ta smitteomsyn, men samtidig må me få til at dei funksjonane og den arbeidskrafta som er nødvendig, faktisk kan koma til arbeidsplassen, slik at ikkje dei går på dunken på grunn av ekstraordinære tiltak. Eg håpar på ein fleksibilitet i bruken av desse verkemidla, heldt Solberg fram.

Tromsø-ordførar svara med at kommunen mellom anna har ordna det slik at personar i viktige funksjonar, blant dei forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, fritt får reise fram og tilbake.

Ingen karantene for bergensarar

Sunnfjord i Vestland fylke er blant kommunane som også innførte lokale karantenereglar, men desse vart oppheva etter éi veke.

– No har me ikkje høve til å setja bergensarar i karantene, statsminister! kommenterte ordførar Olve Grotle.

Frå Bærum fekk statsministeren og helseministeren formidla eit ønske om at kommunen – som er Noregs femte mest folkesette – ønskjer å bli ein forsøkskommunane for testing.

