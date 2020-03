Pelsdyrbønder kan få høgare erstatning når ny ordning er på plass

innenriks

– Dette er ei viktig avklaring for pelsdyrbønder som allereie har avvikla og som sit i ein krevjande økonomisk situasjon. No kan desse søkje etter gjeldande ordning, og eventuelt få ein auka kompensasjon etter ny ordning som no er under utarbeiding, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Stortinget vedtok 11. februar 2020 eit representantforslag om kompensasjon til pelsdyroppdrettarar som følgje av pelsdyrforbodet mot hald av pelsdyr.

I vedtaket vart regjeringa beden om å endre kompensasjonsordninga for pelsdyroppdrettarar, slik at det blir gitt kompensasjon som om det dreier seg om eit inngrep som liknar oreigning.

Konsekvensen av vedtaket er at pelsdyroppdrettar kan få kompensasjon målt ut etter ny ordning, men med frådrag for kompensasjon som allereie er betalt ut.

