Over 1.000 norske McDonald's-tilsette permitterte

– Det er framleis fleire restaurantar som vurderer om dei kan halde ope, samtidig som at nokre restaurantar ser at det er nødvendig å hente folk inn att, seier kommunikasjonssjef Veronika Skagestad til E24

Ho fortel òg at fleire og fleire nyttar seg av «drive-through»-metoden, der du sit i bilen og bestiller.

– Dei siste vekene har vi sett at kundane våre føretrekkjer å bruke «drive-through», det står for cirka 70 prosent av salet vårt no, seier Skagestad.

I tillegg opplyser Skagestad at sju restaurantar no er stengde. Det er stort sett på kjøpesenter og i bysentrum, der det er lite folk.

