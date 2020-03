Ordføraren i Hemsedal: – Me er på kanten av stupet

innenriks

Først ut var Hemsedal. Ordførar Pål Rørby (Sp) trekkjer fram at reiselivet i kommunen er hardt ramma og at arbeidsløysa i kommunen no er heile 28 prosent.

– Me er på kanten av stupet, seier han.

Ordføraren meiner det trengst hjelp raskt – og då ikkje berre i form av lån, som han meiner vil bli å utsetja problema. Han etterlyser òg meir handlekraftig lokalt nærvær frå politi.

Også Sunnfjord, Tromsø og Bærum deltek i videomøtet med statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

