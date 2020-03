NorthConnect får ikkje konsesjon no

innenriks

– Dette er verken eit ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikkje har tilstrekkeleg grunnlag til å ta ei slik avgjerd no, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Først må det haustast erfaringar frå verknadene på kraftsystemet av dei to kablane som blir bygde, skriv departementet.

– Det norske og nordiske kraftsystemet går gjennom store endringar no, og endringane skjer raskt. I tida framover skal mellom anna dei to nye kablane til Tyskland og Storbritannia bli sette i drift. Olje- og energidepartementet har kome til at det ikkje finst tilstrekkeleg grunnlag for å kunne avgjere konsesjonssøknadene frå NorthConnect slik energilova krev, seier olje- og energiministeren.

Bru understrekar at ho meiner det er bra med kraftutveksling med landa rundt oss.

– Det bidreg til verdiskaping og arbeidsplassar i Noreg. I dette biletet er NorthConnect eit interessant prosjekt, skriv Bru.

– Lønnsamt

NorthConnect er ein 1.400 megawatts likestraumskabel som er planlagd mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. Kabelen vil eksportere norsk vasskraft til Storbritannia, der han kan erstatte mindre klimavennlege energikjelder. Kabelen kan òg sende britisk kraft til Noreg.

Ein NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil auke norske straumprisar med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig vere samfunnsøkonomisk lønnsam. Årsaka er at høgare straumpris vil gå tilbake til norske kraftprodusentar, som i all hovudsak er eigde av staten og norske kommunar og fylkeskommunar.

Mykje tyder på at det er fleirtal mot kabelen på Stortinget. Både Senterpartiet, Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Raudt har uttala seg negativt til prosjektet. Raudt har foreslått for Stortinget å stanse kabelen, samtidig som konsesjonssøknaden låg til behandling hos departementet.

Burde sagt nei

– Dette er heilt useriøst av regjeringa, seier Raudts Bjørnar Moxnes. Han meiner opposisjonen no må samle seg og seie klart nei til prosjektet.

Også Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner regjeringa burde avslått søknaden først som sist.

– Eg meiner det kunne gitt tryggleik og ro, seier han til NTB, og viser til at fleirtalet på Stortinget mest sannsynleg ville sagt nei til kabelen, dersom ikkje koronakrisa hadde ført til at behandlinga av forslaget frå Raudt blir utsett.

Vedum meiner det særleg no som følgje av koronakrisa er viktig å sikre framleis låge straumprisar i Noreg, som er ein fordel for norsk industri, så vel som hushalda i ei vanskeleg tid.

– Klokt

Aps energipolitiske talsmann Espen Barth Eide meiner det er klokt å vente på erfaringar med dei to andre kablane før det blir teke ei avgjerd. Han viser til at dette er i tråd med avtalen som partiet inngjekk i 2018 med dei dåverande regjeringspartia Høgre, Venstre og Framstegspartiet, og dessutan MDG. Avtalen gjaldt tilslutninga til EUs energimarknadspolitikk og energibyrået Acer.

– Eg vil samtidig minne om at dette var eitt av kriteria i avtalen, eit anna var at energilova må endrast slik at berre Statnett kan eige og drifte utanlandssamband. Eg meiner det no vil vere klokt å faktisk gjennomføre denne lovendringa i Stortinget, seier han.

Framstegspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland skriv i ein e-post ti NTB at avgjerda til regjeringa er klok og viser til at det er urolege tider, både for straumkundar og industrien.

Framstegspartiet styrte Olje- og energidepartementet då konsesjonssøknaden vart send på høyring. Sidan har fleire i partiet gått ut mot prosjektet, inkludert tidlegare parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi.