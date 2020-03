Nikita-gründeren ber regjeringa sjå til Danmark

innenriks

Nicolaisen har no permittert 750 tilsette Noreg. Ho seier mange av dei er fortvila og deprimerte.

– Når vi har fått pålegg om å stengje dørene, må styresmaktene stille opp med like drastiske tiltak. Det å gi bedrifter likviditetsforskyving held ikkje, sa Nicolaisen på NRKs Politisk Kvarter onsdag.

– Det er som å pisse i buksa, først blir det varmt, deretter iskaldt. Det vi må ha, er hjelp til å dekkje dei faste kostnadene som vi ikkje kjem unna, sjølv om vi har stengt.

Støre: Dansk løysing er interessant

Den danske regjeringa har forstått dette, seier Nicolaisen.

– Dei gjekk raskt inn og sa at dei skulle vere med på å dekkje dei faste kostnadene til næringslivet. Det er billegare enn å sitje på gjerdet. Rekninga blir mykje høgare når konkursane kjem haglande inn og arbeidsplassar blir lagde ned.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner den danske modellen er interessant.

– Vi er i dialog med næringslivet, små- og mellomstore bedrifter. Den danske løysinga er interessant, men det er òg modellar i andre land. Poenget er at dei som har faste utgifter, utan inntekter, dei må no få ei støtte, seier Støre.

Pensjonsfond

– Vi har vore opptekne av at vi har hatt eit pensjonsfond for dei framtidige pensjonane for barna og ungdomane våre. Det er òg eit pensjonsfond vi kan gjere oss nytte av for å sikre at vi har ein økonomi for barn og ungdom i framtida, poengterer Ap-leiaren.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier det er for tidleg for henne å seie kva som kjem i krisepakken komande fredag.

– Det kjem meir, men kva som kjem, er for tidleg å seie, seier ho.

