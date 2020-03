Miljøorganisasjonar: Hastetiltak for oppdrettsnæringa kan få langvarige følgjer for villaksen

innenriks

Ei rekkje miljøorganisasjonar og interesseorganisasjonar har sendt brev til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) der dei åtvarar mot å sjå bort frå miljøomsyn når det skal setjast inn tiltak som følgje av koronakrisa.

Ingebrigtsen vurderer å lempe på enkelte reglar i fiskerinæringa under koronakrisa, til dømes rapportering av lusetal, har han sagt til NRK.

Organisasjonane Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF Verdsnaturfondet, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Redd villaksen står bak brevet til fiskeriministeren.

– Dersom ein no set i verk tiltak som aukar lakseluspresset midt i utvandringstida frå elvane, som er den mest sårbare tida for den ville laksen, så kan det gi langvarige negative konsekvensar for dei allereie sårbare bestandane, åtvarar generalsekretær Eldar Berli i NJFF.

