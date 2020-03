innenriks

Mange saknar no frisøren sin, slo Mæland fast under den daglege pressekonferansen til regjeringa om viruskrisa. Men heimebesøk for å klippe og fikse håret no som frisørsalongane er stengde, er ikkje akseptabelt.

– Det er ikkje noko gøy å seie det, men eg må likevel gjere det: Det må ein altså ikkje gjere. Det kan bidra til å spreie smitte, og det må vi altså for all del prøve å unngå, sa Mæland.

(©NPK)