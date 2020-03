Lettare å få smittevernutstyr til Noreg

innenriks

Dei nye tilpassingane i krava vil gjere det enklare for Noreg å kunne dekkje behovet for smittevernutstyr, slår næringsminister Iselin Nybø (V) fast.

– Vi ser at det er eit stort behov for smittevernutstyr i denne krevjande situasjonen vi er i no. Det er utruleg viktig at desse tilpassingane har kome på plass, slik at Noreg får tilgang på det utstyret vi treng for å verne dei som står fremst i kampen mot koronaviruset, seier Nybø i ei pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidlegare endra nasjonalt regelverk med grunnlag i smittevernlova, som gjer at det blir unntak frå krav til smittevernutstyr i gjeldande regelverk.

– Det viktigaste vi gjer no, er å sikre at dei som står i førstelinja i kampen mot viruset, har det dei treng slik at dei kan gå trygt på jobb. Sjølv om det kan gjerast eit unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til tryggleik som CE-merkinga vanlegvis sørgjer for, slik at pasienttryggleiken og brukarane blir tekne vare på, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

